Ускорение инфляции в Беларуси вызвано повышением цен в РФ

Ускорение инфляции в Беларуси в ноябре 2023 года до 5,4% в годовом выражении вызвано в том числе и инфляционным фоном в России, говорится в еженедельном комментарии ЕАБР.

«Повышение годового показателя инфляции связано с выходом из расчета низких уровней ноября 2022 г., высоким ростом внутреннего спроса и повышенного инфляционного фона в России», - сказано в комментарии.

Эксперты также указывают, что рост цен отмечен по всем ключевым категориям: на продовольственные товары цены выросли на 6,1% г/г в ноябре с 4,3% г/г в предыдущем месяце, на услуги на 8,2% г/г с 7,9% г/г; на непродовольственные — рост цен составил 2,4% г/г в октябре после снижения на 0,3 г/г месяцем ранее.