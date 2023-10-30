Последнее обновление: 30.10.2023 12:41

ЕАБР: Искусственный рост зарплат в Беларуси провоцирует ускорение инфляции

Административные методы роста заработной платы в Беларуси являются одним из факторов возможного ускорения инфляции в стране в IV квартале 2023 года, говорится в еженедельном комментарии ЕАБР.

Рост реальной заработной платы в Беларуси составил 16,1% в сентябре (к сентябрю 2022 года) после 15,1% в августе и 14,4% в июле.

«Рост реальной заработной платы в Беларуси продолжил ускоряться. На увеличение заработной платы оказало влияние повышение в сентябре на 3,1% базовой ставки, являющейся основой для определения размера оплаты труда в бюджетном секторе», - указывают эксперты банка.

«Высокий рост заработной платы на фоне расширения потребительского кредитования продолжил поддерживать потребительский спрос на товары: розничный товарооборот увеличился на 12,2% в сентябре после 11,2% в августе. Это создает предпосылки для ускорения инфляции в IV квартале 2023 года», - подчеркивается в обзоре.

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