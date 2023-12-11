Великобритания передаст Украине два минных тральщика в рамках морской коалиции

Великобритания и Норвегия начали новую коалицию морских сил для поддержки Украины для передачи кораблей и техники Киеву с целью усиления его способности действовать на море, сообщает сайт правительства Великобритании.

В рамках коалиции министр обороны Великобритании Грант Шаппс сегодня, 11 декабря, подтвердит передачу двух минных тральщиков Королевских ВМС для ВМС Украины.

Новая коалиция предоставит долгосрочную поддержку Киеву, в частности обучение, оборудование и инфраструктуру для усиления безопасности в Черном море, отмечает ведомство.

Наряду с этой новой инициативой, указывает Минобороны, Шаппс должен сообщить дальнейшие детали военной поддержки Украины со стороны Великобритании.

Ведомство уверяет, что поддержка в рамках морской коалиции будет долгосрочной и поможет Киеву трансформировать свои военно-морские силы, сделав их более совместимыми с западными союзниками и укрепив безопасность в Черном море.

"Эти минные тральщики предоставят Украине жизненно важные возможности, которые помогут спасать жизни на море и откроют жизненно важные экспортные пути, которые были существенно ограничены после того, как Путин начал свое незаконное полномасштабное вторжение", – заявил Шаппс.