Британия передает Украине снаряды из обедненного урана

Замминистра обороны Британии баронесса Голди в понедельник официально заявила в ответ на парламентский запрос коллеги лорда Хилтона, что Лондон передает снаряды с обедненным ураном в Украину.

"Наряду с предоставлением Украине основных боевых танков Challenger-2 мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран. Такие снаряды обладают высокой эффективностью при поражении современных танков и бронетехники", — опубликовала свой ответ министр на официальном сайте британского парламента, передает BBC.

Уран отличается высокой плотностью и твердостью. Благодаря этим качествам он используется как при производстве военной брони, так и боеприпасов — преимущественно, сердечников для бронебойных снарядов.

Обедненный уран не обладает высокой радиоактивностью, хотя и считается токсичным и канцерогенным.

Ранее Белый дом отказался подтверждать поставку США снарядов с обедненным ураном в Украину. Кремль заявил, что расценит их использование в Украине как "грязную бомбу".