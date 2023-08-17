Великобритания поставит Украине системы противодействия БПЛА на 56 млн. фунтов

Министерство обороны Великобритании сообщило о заключении трех контрактов на сумму более 90 миллионов фунтов стерлингов (115 миллионов долларов) по поставкам Украине средств противовоздушной обороны.

Самый большой контракт на 56 миллионов фунтов Минобороны Великобритании заключило с норвежской оборонной компанией Kongsberg. Он предусматривает предоставление систем противодействия беспилотникам, которые Украина сможет использовать для выявления, отслеживания, уничтожения и нарушения работы российских БПЛА, передает Sky News.

Среди прочего, речь идет о системе CORTEX Typhon, поставки которой норвежский производитель анонсировал ранее на этой неделе.

Две другие сделки также касаются противовоздушной обороны, но Министерство обороны Великобритании не предоставило более конкретных деталей о них.

Отмечается, что сделки были заключены в рамках Международного фонда для Украины (IFU), который сейчас собрал более 770 миллионов фунтов стерлингов для предоставления летальной и нелетальной военной поддержки Украине.