Польша разрешила транзит 600 тонн химических отходов из Беларуси

Главный инспектор по окружающей среде Польши предоставил разрешение на транзит через страну 600 тонн опасных агрохимических отходов из Беларуси, сообщает RMF FM.

Транзит отходов через Польшу запросило расположенное в Гомеле предприятие. Получателем груза выступает компания по переработке отходов во Франции. Речь идет о транзите 37 транспортов с химикатами в период до августа следующего года. Сопровождение груза не предусматривается.

На границе груз будет проверять Национальная налоговая администрация, а затем, в рамках возможной проверки в дороге – дорожная транспортная инспекция. Польские перевозчики на границе будут забирать прицепы с отходами.

Транзит разрешен в рамках Базельской конвенции, согласно которой страны, имеющие лучшие технические возможности для утилизации этого типа отходов, должны забирать их из более бедных стран.