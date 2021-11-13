Польша может закрыть железнодорожное движение на границе с Беларусью

Власти Польши рассматривают возможность закрытия на польско-белорусской границе других пограничных переходов и железнодорожного движения.

Об этом заявил в субботу в утренней программе радиостанции RMF глава МВД Польши Мариуш Каминьский.

По его словам, у Польши есть еще много вариантов воздействия на белорусскую сторону, которую Варшава считает организатором миграционного кризиса на границе, передает ТАСС.

"Они прекрасно знают, что мы можем вот-вот закрыть новые переходы, в том числе железнодорожное движение", - сказал министр.

"Беларусь - важное транзитное государство", - напомнил он, подчеркнув, что Польша знает, насколько этот маршрут важен, в частности, для транспортировки товаров из Китая.

"Закрытие перехода в Кузнице последовало после того, как непосредственно у этого КПП белорусы спровоцировали миграционную ситуацию, нелегальное пересечение границы. Это был первый предупредительный сигнал", - указал Каминьский. "Мы посылаем соответствующие сигналы, - добавил он. "Они будут в полной изоляции - не только политической, но и экономической", - предупредил глава МВД Польши.

За текущий год польские пограничники предотвратили более 33 тыс. попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы, что в 370 раз больше показателей прошлого года. В понедельник ситуация обострилась - к границе подошли несколько тысяч мигрантов и периодически большими группами пытаются прорвать заграждения и пройти в Польшу.

Утром 9 октября польские власти закрыли для всех типов движения пограничный переход в Кузнице, вблизи которого несколько сотен нелегальных мигрантов разбили лагерь. Это решение повлекло за собой увеличение нагрузки на другие пограничные переходы.