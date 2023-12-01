Беларусь намерена до 2030 года перевести в «цифру» большинство админпроцедур

В Беларуси до 2030 года в электронную форму будет переведено подавляющее большинство наиболее востребованных административных процедур.

Об этом говорится в официальном комментарии к указу №381 "О цифровом развитии".

«Документом утверждены приоритетные сферы внедрения данных платформ и финансирования проектов по "цифре": промышленность, образование, здравоохранение, транспорт, связь, строительство, сельское хозяйство, торговля, государственная статистика, экология, жилищно-коммунальное хозяйство, государственное управление, а также социально-трудовая сфера», - сказано в комментарии.

Указом определен перечень отраслевых и региональных "офисов цифровизации". Вводится новый инструмент региональной цифровизации - масштабирование результатов пилотных проектов за счет средств местных инновационных фондов.