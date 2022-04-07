Минсвязи Беларуси получило «цифровые полномочия»

Министерство связи и информатизации наделяется новыми полномочиями в части управления процессами цифрового развития в государстве, цифровой трансформации системы государственного управления и всех отраслей экономики, следует из указа №136 от 7 апреля 2022 года.

«Для практического сопровождения вопросов цифровизации и их ускоренной реализации будет создан Центр цифрового развития. Он станет оказывать содействие государственным органам и организациям в подготовке и реализации мероприятий в сфере цифрового развития», - говорится в комментарии к документу.

Также учреждается Центр перспективных исследований в сфере цифрового развития, который будет формировать предложения по проектам прогнозов цифрового развития, показателям уровня цифрового развития отраслей и регионов, собирать информацию для оценки эффективности реализации мероприятий, включенных в программы в сфере цифрового развития.

«За данным центром будет закреплено организационное сопровождение экспертизы мероприятий в сфере цифрового развития с привлечением специалистов государственных органов и организаций, резидентов Парка высоких технологий», - сказано в комментарии.

Кроме того, документ расширяет механизмы финансовой поддержки процессов цифрового развития и предусматривает возможность внедрения уже разработанных программных продуктов. Упрощаются процессы заключения и реализации договоров в сфере цифрового развития.