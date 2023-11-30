В Беларуси с 1 декабря стоимость обучения в вузах повышается примерно на 17%, пишет государственное издание «Беларусь сегодня со ссылкой на ректора БГУИР Вадима Богуша.

По его словам, в БГУИР стоимость обучения для граждан Беларуси с декабря повысится на 17% по всем факультетам, курсам и формам получения высшего и среднего специального образования.

«Корректировка стоимости обусловлена необходимостью обеспечения качества образования и роста затрат на подготовку специалиста, в первую очередь заработной платы педагогических работников университета в соответствии с действующим законодательством», - цитирует издание ректора, по словам, которого в плановой калькуляции расчета стоимости обучения студента БГУИР около 90% расходов составляет именно заработная плата с налоговыми начислениями (соцстрах плюс подоходный).

«Рост планового фонда оплаты труда на 1 сентября 2023 года по сравнению с 1 сентября 2022 года составил 14,2%. С января 2024 года размер базовой ставки для оплаты труда в бюджетной сфере составит 250 рублей (рост 6,4% по сравнению с текущим периодом, 18,5% – по сравнению с прошлым годом)», - говорит Богуш.

При этом, он не уточняет насколько повысилась стоимость обучения с 1 сентября и повышалась ли стоимость обучения во втором семестре предыдущего учебного года (февраль- июнь 2023 года).

Издание также пишет, что увеличение стоимости обучения связано с ростом затрат на содержание зданий и сооружений, увеличением расходов на коммунальные услуги, ростом цен на энергоносители, повышением цен на услуги сторонних организаций.

В статье также содержится отсылка на уровень инфляции 3,7% за 10 месяцев 2023 года.

Отмечается, что студентам БГУИР, достигшим высоких показателей в учебной, научно-исследовательской деятельности и общественной работе, предоставляется скидка на оплату обучения. Однако, такая скидка годами действует во всех белорусским вузах.