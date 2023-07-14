Последнее обновление: 14.07.2023 11:19

Вузы Беларуси повышают стоимость обучения на 2023/2024 учебный год

Белорусские вузы на своих сайтах начали публиковать информацию о повышение стоимость платного обучения в 2023/2024 учебном году, сообщает пресс-служба Минобразования.

В качестве примера сообщается, что стоимость обучения в БГУИР с 1 сентября повышается в размере, не превышающем 7% в зависимости от специальности, курса и формы получения высшего образования.

"Корректировка стоимости связана с увеличением расходов на коммунальные услуги, ростом цен на энергоносители, ростом затрат на содержание зданий и сооружений, поддержанием уровня заработной платы профессорско-преподавательского состава университета», - объясняет вуз повышение расценок.

Новые повышенные цены уже объявили «мед» и «иняз», а также Академия управления.



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