Последнее обновление: 24.11.2023 14:43

Германия развернет в Украине еще одну систему Patriot

Германия развернет дополнительную систему противовоздушной обороны Patriot в Украине зимой, заявил немецкий посол в Украине Мартин Егер в интервью "Укринформу".

"Ситуация зимой сейчас может стать очень сложной. Украинская сторона сделала все возможное, чтобы подготовиться к этой ситуации, и мы помогли с подготовкой. Я уже говорил о нашей поддержке противовоздушной обороны. В дополнение к упомянутым системам IRIS-T зимой здесь будет развернута еще одна система Patriot из Германии", – сказал дипломат.

В настоящее время на местах в Украине находятся уже 4 доставленные из Германии системы IRIS-T, отметил дипломат.

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