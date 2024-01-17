ФРГ в новом пакете передала Украине боеприпасы и БПЛА

Правительство Германии опубликовало перечень военной помощи, которую предоставило Украине в новом пакете, следует из сообщения на сайте правительства.

В новом пакете помощи от Германии Украина получит боеприпасы к танкам Leopard 1; 25 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun; 8 бронетранспортеров; материалы для разминирования; 50 терминалов связи SatCom; 5 автомобилей для пограничной службы; 1840 боевых шлемов; 500 светодиодных ламп; 3 единицы автотранспорта (грузовики, микроавтобусы, внедорожники); 16 грузовиков Zetros.

Ранее сообщалось, что Германия в 2024 году предоставит Украине военные товары на более чем 7 млрд евро.