Пять стран ЕС просят поддержки для фермеров на весь 2024 год из-за украинского импорта

Болгария, Польша, Венгрия, Словакия и Румыния призвали Европейскую комиссию продолжить финансовую поддержку фермеров, пострадавших от импорта украинского зерна, в течение всего 2024 года.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Болгарии Кирилл Ватев по итогам заседания Европейского совета по вопросам сельского хозяйства и рыболовства.

По словам Ватева, поддержка фермеров обсуждалась на встрече пяти восточных членов Евросоюза в контексте вопроса влияния импорта украинской сельскохозяйственной продукции.

"Сегодня у нас был еще один серьезный разговор с комиссаром по вопросам сельского хозяйства Янушем Войцеховским. Я снова поднял этот вопрос с ним, потому что у нас есть письмо от Комиссии о том, что они предлагают..., чтобы потолок составлял 280 тысяч евро, а раньше он был 250 тысяч евро, и чтобы это продолжалось до 31 марта", – сказал он.

По словам болгарского министра, он провел встречу с коллегами из Польши, Венгрии, Словакии и Румынии, на которой они согласовали свои позиции и обсудили ситуацию.

"В основном, во всех странах ситуация одинаковая, и мы договорились, что будем все вместе просить на весь 2024 год новую помощь для наших фермеров, потому что они сейчас фактически находятся в невыгодном положении", – добавил Ватев.