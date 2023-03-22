ЕС предоставит фермерам Румынии, Болгарии и Польши 56 млн евро поддержки

Европейский Союз активирует кризисный резерв для фермеров трех восточных стран, которые пострадали от увеличения экспорта зерна из Украины, что привело к снижению местных цен, пишет Bloomberg.

Европейская комиссия выделит 56 миллионов евро Румынии, Болгарии и Польше, сообщил в Брюсселе комиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский.

"Это поддержка для стран, фермеры которых пострадали от увеличения импорта из Украины. Мы наблюдаем увеличение поставок, огромный рост импорта для приграничных стран", - сказал он.

Решение было принято в отношении Болгарии и Польши, поскольку сочетание их собственного производства и импорта из Украины превысило средний пятилетний показатель до начала войны России в Украине. Румыния была добавлена из-за ее узлового положения для так называемых "полос солидарности", сказал комиссар.

Румыния получит 10 млн евро, Болгария - около 17 млн евро, а Польша - 30 млн евро. Эта сумма может быть удвоена за счет софинансирования из бюджетов стран-членов.

Венгрия и Словакия также получили больше украинского урожая. Но они не получат поддержки от фонда, поскольку их совокупные объемы производства и импорта не превышают среднего пятилетнего уровня, сказал Войцеховский.

На прошлой неделе производители зерна из Болгарии объявили о начале бессрочного протеста в связи с беспошлинным импортом зерна из Украины в ЕС. В январе Еврокомиссия заявляла, что не рассматривает вариант введения отмененных ранее пошлин на украинскую сельхозпродукцию, несмотря на негативное влияние на фермеров некоторых стран.