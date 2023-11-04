Спасенные шахтеры в Солигорске получили тяжелые травмы

Все пятеро спасенных в пятницу шахтеров Беларуськалия получили тяжелые травмы, сообщил в пятницу Минздрав РБ.

«По предварительной информации у всех пациентов тяжёлые сочетанные травмы - переломы ключиц, позвоночника, таза и нижних конечностей. По распоряжению министра здравоохранения Дмитрия Пиневича, для оказания консультативной и практической помощи врачам, в Солигорскую ЦРБ направлена бригада высококвалифицированных специалистов (спинальный хирург и травматолог-ортопед) РНПЦ травматологии и ортопедии», - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщает МЧС, в результате инцидента на территории 2-го рудоуправления ОАО «Беларуськалий» в Солигорском р-не Минской области застряла транспортная кабина, в которой находились 5 работников предприятия.

«Горноспасателями Солигорского ВГСО извлечены из клети 5 работников ремонтной бригады электрослесарей», - сообщило позже ведомство.

Информация Беларускалия указывает на то, что лифтовая клеть попросту не остановилась после спуска.

«Около 16.30 при спуске в клети работников рудника 2 РУ по стволу №3 на горизонт -445 метров в результате опускания клети ниже установленной отметки получили травмы различной степени тяжести 5 работников подземного участка автоматизации производственных процессов. Был незамедлительно введён план ликвидации аварии. Сотрудники военизированного горноспасательного отряда эвакуировали пострадавших на отметку горизонта, откуда по стволу №2 они были подняты на поверхность, где дежурили автомобили скорой медицинской помощи», – говорится в сообщении предприятия.

Следственный комитет Беларуси сообщил, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа с участием специалистов ГКСЭ, которых предстоит выяснить, почему клеть не остановилась после спуска.

«Опрашиваются очевидцы и работники предприятия, изымается техническая документация, планируется назначение экспертных исследований. В настоящее время следователи осуществили спуск в шахту для проведения осмотра», - говорится в сообщении ведомства.