Дефицит бюджета США за 9 месяцев финансового года вырос на 5%

США зафиксировали профицит госбюджета в июне в размере $27 млрд по сравнению с дефицитом в $71 млрд годом ранее.

В мае отрицательное сальдо бюджета США составило $316 млрд.

Доходы бюджета в прошлом месяце увеличились на 13%, до $526 млрд. В том числе таможенные сборы принесли в бюджет $27 млрд по сравнению с $7 млрд годом ранее.

Расходы уменьшились на 7% и составили $499 млрд. Процентные выплаты по госдолгу выросли на 3% - до $145 млрд.

За девять месяцев 2025 финансового года, который начался 1 октября, отрицательное сальдо бюджета США увеличилось на 5% в годовом выражении, составив $1,337 трлн.

Поступления выросли на 7% - до $4,008 трлн. Доход от таможенных сборов на фоне повышения пошлин на импорт в этом фингоду превысил отметку в $100 млрд, чего не фиксировалось ранее, за девять месяцев он достиг $113 млрд.

Расходы бюджета с начала фингода увеличились на 6%, до $5,346 трлн.

Как сообщалось ранее, отрицательное сальдо госбюджета США по итогам 2024 финансового года составило $1,83 трлн, увеличившись на 8%.

Рекордный размер дефицита в $3,1 трлн был зафиксирован в стране по итогам 2020 фингода. С профицитом бюджет последний раз был сведен в 2001 фингоду.