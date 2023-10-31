Последнее обновление: 31.10.2023 19:04

Минфин Беларуси за 2 месяца разместил выпуск облигаций в китайских юанях

Минфину Беларуси потребовалось чуть более 2 месяцев для размещения номинированного в китайских юанях выпуска государственных облигаций с объемом эмиссии в 200 млн. юаней.

Первичное размещение выпуска 5-летних юаневых бондов состоялось 24 августа, в результате Минфин смог привлечь 181 млн. юаней. Размещение остатка проводилось методом прямой продажи на БВФБ.

Последние 7183 облигаций на сумму 7,183 млн. юаней были реализованы 31 октября, следует из данных биржи.

Доходность бумаг в юанях с погашением 24 августа 2008 года установлена на уровне 3,8%.

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