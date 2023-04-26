Последнее обновление: 26.04.2023 12:15

Беларусь не выплатила $0,5 млрд российским инвесторам за погашенные еврооблигации

Беларусь задолжала российским инвесторам в белорусские облигации около $500 млн, которые не может выплатить уже 2 месяца. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на инвесторов (платная статья).

Минфин Беларуси в феврале отчитался о «погашении» белорусскими рублями выпуска еврооблигаций на $800 млн и выплате купона на $27,5 млн, но деньги до инвесторов в РФ спустя 2 месяца так и не дошли.

Как сообщает издание, инвесторы пишут жалобы в Банк России. Кроме того, инициативная группа держателей «погашенных в феврале» облигаций 24 апреля направила письмо министру финансов Беларуси Юрию Селиверстову.

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