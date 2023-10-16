Германии прогнозируют вторую рецессию за год

Германия не избежит второй рецессии в этом году, поскольку экономика, которую уже давно считают локомотивом Европы, "хромает" из-за длительной промышленной слабости. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на прогнозы экономистов.

Так, согласно экспертному опросу, который провело агентство, ВВП крупнейшей экономики Европы в третьем квартале сократился на 0,2%, а до конца года упадет еще на 0,1%.

Прогнозы экспертов свидетельствуют о том, что затем начнется слабое восстановление.

"Экономический рост будет слабым в течение многих лет из-за ряда структурных проблем", - сказал старший экономист Исследовательского института Handelsblatt в Дюссельдорфе Деннис Хухзермайер.

Среди причин, по его словам, низкий экспортный спрос в Китае и энергетический кризис.

"Таким образом, немецкая экономика сократится в этом году и столкнется с неярким ростом в последующие годы", - сказал он.

Коллективный прогноз предполагает, что Германия переживет пять кварталов подряд без какого-либо роста.

Прогнозы также показывают, что ВВП Германии упадет на 0,4% в 2023 году и восстановится лишь на 0,5% в следующем году. Это гораздо слабее восстановления, чем предполагалось в свежих прогнозах Международного валютного фонда или правительства Германии (0,9% и 1,3% соответственно).

Каким бы ни был результат в следующем году, перспективы страны продолжают беспокоить мировых финансовых чиновников.

"Мы видим долговременные вызовы для роста", - заявила заместитель директора Европейского департамента МВФ Оя Селасун журналистам в Марракеше. "Есть достаточно много вещей, над которыми Германия должна работать", - добавила она.