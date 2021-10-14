Ведущие экономисты ухудшили прогноз по росту германской экономики

Ведущие институты экономики ФРГ скорректировали в сторону понижения прогнозы по развитию экономики Германии на текущий год.

В обнародованном сегодня новом докладе прогнозируется рост ВВП Германии в объеме 2,4%.

В начале года эксперты полагали, что экономика ФРГ вырастет в текущем году на 3,7%. В пандемийном 2020 году экономика Германии обвалилась на 4,9%.

В настоящее время германская экономика страдает, главным образом, от задержек с поставками сырья и полуфабрикатов. Ситуация негативно отражается и на такой ключевой опоре экономики Германии, как экспорт: в августе впервые с мая 2020 года немецкие предприятия экспортировали по сравнению с предыдущим месяцем меньше продукции, чем импортировали. Тем не менее показатели по экспорту все же превышают докризисный уровень февраля 2020 года.

На 2022 год экономисты прогнозируют мощный рост экономики в Германии в объеме 4,8%. В начале года они полагали, что рост составит 3,9%.