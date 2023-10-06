Электрогрузовик Mercedes с 40 тоннами проехал тысячу км с одной остановкой для подзарядки

Электрогрузовик Mercedes-Benz eActros 600 успешно протестировал свою способность к перевозкам на большие расстояния, проехав более 1000 км через Альпы с одной остановкой для подзарядки. Об этом сообщает Elektrek.

Автомобиль был загружен 40 тоннами груза и прошел путь в 530 км из Штутгарта (Германия) в Больцано (Италия). Там он подзарядился и уехал. Это была его единственная остановка. Компания Mercedes-Benz утверждает, что такой успех стал возможным благодаря сочетанию эффективного привода, высокоэффективной системы рекуперации и высокой емкости батареи.

eActros 600 имеет три литий-железо-фосфатные аккумуляторные батареи и два электродвигателя мощностью 400 кВт. В сентябре 2022 года Mercedes-Benz заявила, что у электромобиля будет запас хода до 500 км на одном заряде. Грузовик также может заряжаться на 20-80% менее чем за 30 минут. Официальный дебют электромобиля состоится 10 октября, а серийное производство планируется на 2024 год.