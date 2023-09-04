Mercedes-Benz представил концепт электрокара, который может превзойти Tesla

Mercedes-Benz представил концепт CLA Class EV, имеющий большой запас хода и быструю зарядку.

Этот четырехдверный седан – первый электромобиль Mercedes-Benz на основе модульной архитектуры (MMA). Он был представлен в качестве концепта, но планируется запустить его производство в конце 2024 года.

Концепт CLA Class имеет почти такой же размер, как и существующий седан CLA, и использует 800-вольтовую архитектуру. Он оснащен заднемоторным двигателем мощностью 235 л.с. и новый тепловой насос для поддержания батарей в холодную погоду. Запас хода концепта составляет 750 километров, а быстрая зарядка позволяет добавить 321 километр запаса всего за 15 минут.

Если Mercedes сдержит свои обещания, то CLA будет иметь больший запас хода, чем предлагает Tesla. В дополнение самоуправляемый режим также сможет дать бой автомобилям Илона Маска.

В салоне концепт-кара установлен процессор с водяным охлаждением, кожаные сиденья серебристого цвета и "суперэкран" на всю приборную панель. Серийная версия ожидается с дизайнерскими штрихами, похожими на другие электрические модели Mercedes-Benz EQ.

Одна из особенностей серийной версии электрического CLA – автоматизированное вождение третьего уровня. Оно будет доступно благодаря беспроводным обновлениям. Дополнительные детали относительно размера батареи, запаса хода и цены будут раскрыты в ближайшее время.