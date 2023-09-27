ЕББР повысил прогноз роста ВВП Беларуси в 2023 году до 2%

Европейский банк реконструкции и развития повысил прогноз роста ВВП Беларуси сразу на 3 процентных пункта со своей майской оценки, следует из сентябрьского обзора региональной экономики ЕБРР (Regional Economic Prospects).

По сентябрьскому обзору ЕБРР прогнозирует, что ВВП Беларуси по итогам 2023 года увеличится на 2%, в то время как в мае ЕБРР прочил экономики Беларуси снижение на 1%.

Прогноз ВВП Беларуси на 2024 год оставлен изменения на уровне 1,3%.

Также, на 3 процентных пункта улучшен прогноз ВВП России на 2023 год до 1,5% с минус 1,5% мае. Прогноз на 2024 год оставлен без изменения на уровне 1,0%.