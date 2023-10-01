Baykar инвестирует в производство дронов в Украине 100 млн долларов

Турецкая компания Baykar, которая производит беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB-2, инвестирует 100 млн долларов в собственное производство в Украине, заявил в минувшую субботу на форуме в Киеве ее глава Халук Байрактар.

Завод по производству турецких беспилотников будет построен через полтора года и на нем будут работать 300 человек, заявил бизнесмен. В Украине, по его словам, также действуют сервисный центр по обслуживанию БПЛА, а также офис компании.

Соглашение о производстве «Байрактаров» в Украине было принято еще до начала полномасштабного вторжения России.

В начале февраля 2022 года его подписали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и украинский лидер Владимир Зеленский.

Турецкие власти выдали компании Baykar лицензию на производство беспилотников в Украине в июне 2023 года. Она позволяет организовать полный цикл производства двух типов боевых ударных дронов — Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci.

Последний является самой современной разработкой турецкого ВПК, его серийное производство было начато в 2022 году.

Сделанные в Украине беспилотники будут оснащены двигателями украинского производства.