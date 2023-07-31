Последнее обновление: 31.07.2023 19:08

Украина подписала с Baykar соглашение о создании центра по ремонту турецких беспилотников

Украинское Министерство обороны и турецкая компания Baykar Makina в понедельник заключили договор о строительстве в Украине сервисного центра по ремонту и обслуживанию беспилотных летательных аппаратов, сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

Соглашение о создании сервисного центра для турецких беспилотников было заключено в развитие межправительственного соглашения Украины и Турции о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях, которое вступило в силу в январе этого года.

В Минобороны отмечают, что этот шаг существенно усилит сотрудничество Киева и Анкары в оборонной сфере и станет весомым вкладом в усиление украинских оборонных возможностей и приблизит победу Украины.

Государственный секретарь украинского оборонного ведомства Константин Ващенко отметил, что центр по ремонту и обслуживанию беспилотников Baykar будет создан "в ближайшее время".

Ранее турецкая компания Baykar получила от властей лицензионные разрешения на производство Bayraktar TB2 и Akıncı в Украине в июне этого года. В следующем месяце началось строительство завода.

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