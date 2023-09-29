Годовая инфляция в еврозоне в сентябре замедлилась до 4,3%

Потребительские цены в еврозоне, по предварительной оценке, в сентябре увеличились на 4,3% в годовом выражении. Об этом говорится в отчете Статистического управления Европейского союза (Евростата).

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 5,2% в августе.

Относительно предыдущего месяца потребительские цены выросли на 0,3%.

Потребительские цены без учета таких волатильных факторов, как стоимость энергоносителей, продуктов питания и алкоголя (индекс CPI Core, который отслеживает Европейский центральный банк), в сентябре повысились на 4,5% в годовом выражении после роста на 5.5% в августе.

Цены энергоносителей в текущем месяце ускорили снижение до 4,7% после 3,3% в августе. Цены на промышленные товары выросли на 4,2% (+4,7% месяцем ранее).

Стоимость продуктов питания, алкоголя и табачной продукции увеличилась на 8,8% после повышения на 9,7% в августе. Услуги подорожали на 4,7% (+5,5% месяцем ранее).

Самая высокая инфляция в годовом выражении зафиксирована в Словакии (8,9%), Хорватии (7,3%) и Словении (7,1%). Самый низкий рост цен наблюдался в Бельгии (0,7%), Греции (2.4%) и Финляндии (3%). При этом в Нидерландах была зафиксирована годовая дефляция в 0,3%.