Инфляция в еврозоне достигла рекордных 9,1%

Индекс роста потребительских цен в еврозоне в августе 2022 года по отношению к августу 2021 года может составить рекордные 9,1%.

Такие предварительные оценки Евростат обнародовал 31 августа.

Инфляция в августе будет составлять 9,1%, тогда как в июле составила 8,9%, что также было историческим максимумом.

По категориям больше всего выросли цены на энергоносители (38,3% - что, впрочем, меньше, чем июльский показатель 39,6%), продукты питания, алкоголь и табак (10,6%).

Курс евро в конце августа упал до рекордно низкого уровня за последние 20 лет.