Генпрокурор: Упавшая год назад в Польше ракета была украинской

Экспертиза, проведенная в рамках расследования падения ракеты в прошлом году в Пшеводуве, указывает на то, что ракета была украинской, заявил в четверг генпрокурор Польши Збигнев Зебро, сообщает PAP.

"Расследование, проведенное польской прокуратурой, привело к выводу, который без сомнений указывает на то, что эта ракета была украинской ракетой - еще советского, российского производства. Что касается места запуска и принадлежности к конкретной военной группировке, то это была украинская ракета", - сказал генпрокурор Польши, ссылаясь на заключение экспертов.

Генпрокурор также указал, что "сожалеет" из-за отсутствия сотрудничества со стороны украинской стороны в расследовании этого инцидента.

Зебро считает, что решение не сотрудничать с Польшей было принято "на высоком политическом уровне украинского государства".

Он отметил, что польские прокуроры приезжали в Украину и проводили там следственные действия.

"Даже рискуя собственным здоровьем и жизнью, чтобы помочь украинской стороне задокументировать российские преступления, которые были совершены там. Мы всегда уважали нормы украинского законодательства и учитывали все их ожидания", - заявил Зебро.

По его словам, подобного отношения к польским следователям в расследовании дела в Пшеводуве с украинской стороны нет.

Польша 15 ноября 22 года заявила, что ракета упала в Пшеводуве на востоке Польши возле границы с Украиной, что произошло, когда Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине, в результате чего погибли два человека.

Президент Польши Анджей Дуда заявил по поводу инцидента с падением ракеты, что нет никаких признаков того, что это была преднамеренная атака на Польшу. И что “многое указывает на то, что это была ракета ПВО, которая, к сожалению, упала на территорию Польши”.