Туск: Больше не могу слушать политиков, которые говорят об усталости от войны в Украине

Будущий премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его правительство потребует полной мобилизации Запада для помощи Украине.

"Я не могу больше слушать политиков, которые говорят об усталости от ситуации в Украине. Они говорят президенту Зеленскому, что они устали от ситуации", –сказал Туск во время выступления в Сейме, где представил программу действий и состав нового правительства, сообщает Onet.

По его словам, нападение на Украину – это "нападение на всех нас". Туск призвал одним голосом говорить об Украине, что, убежден он, должно объединять поляков.

Он добавил, что помощь Польши Украине очень важна, но одновременно указал, что Варшава должна быть настойчивой, когда речь идет об интересах, в частности, польских фермеров.

"Но мы должны помнить, за что идет война. Что украинцы воюют за что-то чрезвычайно важное, что их битва началась на Майдане, что они воюют за то, чтобы присоединиться к сообществу западного мира. Они хотят, чтобы Украина была демократическим, правовым государством, как западные страны. И они за это сейчас борются", – подчеркнул Туск.

Он также объявил, что через несколько десятков часов он отправляется в Брюссель, надеясь убедить союзников защитить демократические ценности и Украину от российской агрессии.

"Только объединенный Запад может помочь Украине победить в борьбе за демократические ценности", – резюмировал Туск.