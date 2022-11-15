Польша: В Украине нельзя повторять сценарий мира в Грузии 2008 года

Вице-спикер Сейма Польши Малгожата Госевска выступила против повторения мирного сценария «Грузия-2008» в случае с Украиной.

"Не может быть так, как было с Грузией в 2008 году, когда президент Франции Саркози полетел в Москву и они вместе подписали, скажем так, этот мир в Грузии. Это было сделано за спиной правительства Грузии, и как следствие грузинское общество было очень (настроено) против своего парламента", - заявил Госевска на пресс-конференции в Киеве, передает Укринформ.

Госевска подчеркнула, что говорить ли вообще, заключать ли какой-либо мирный договор, это должна решать только Украина, и не может быть такого, чтобы Украину заставляли мириться с Россией.

Она также обратила внимание на то, что Россия никогда не придерживается тех соглашений, которые она подписала: "Она не придерживалась тех положений, которые касались линии разграничения в Грузии, и никогда не соблюдала Минские договоренности".

"В-третьих, скажу, что с террористами не разговаривают, а Путин и все его сторонники - это откровенные террористы", - подчеркнула Госевска.