Очередь на въезд в Польшу — почти 200 легковых авто

Наибольшая очередь легкового транспорта фиксируется перед польским погранпереходом Тересполь (Брест), сообщает Госпогранкомитет РБ, отметив, что за сутки сопредельная сторона пропустила на свою территорию 40% авто от нормы. Незначительное количество транспорта ожидает въезда в ЕС перед литовскими пунктами пропуска Лаворишкес (Котловка) и Шальчининкай (Бенякони).

Грузовой транспорт ожидает оформления на всех направлениях в Евросоюз. Более 320 фур фиксируется перед всеми литовскими погранпереходами, контрольные службы которых за сутки пропустили на свою территорию 46% большегрузов от нормы. Сотрудники польского пункта пропуска Кукурыки (Козловичи) и латвийского — Патерниеки (Григоровщина) выполнили норму по пропуску на 40% и 62% соответственно.