В очереди на выезд в ЕС из Беларуси стоят более 1 тыс. грузовых и 300 легковых авто

В очереди на выезд в ЕС стоят более 1090 грузовых и 300 легковых авто. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

"Очереди грузовиков сохраняются на всех направлениях в ЕС. Самый загруженный маршрут проходит через литовский пункт пропуска Мядининкай (Каменный Лог). За прошедшие сутки его контрольные службы оформили 12% грузовиков от нормы. Через пункты пропуска Патерниеки (Григоровщина) и Кукурыки (Козловичи) в ЕС проследовало 66% и 75% фур соответственно", - говорится в сообщении.

Наибольшая очередь легкового транспорта фиксируется перед польским погранпереходом Тересполь (Брест). Его сотрудники приняли на свою территорию 37% транспорта от нормы. Автомобили ожидают въезда в ЕС перед литовскими пунктами пропуска Лаворишкес (Котловка), Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони).