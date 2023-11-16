Последнее обновление: 16.11.2023 17:39

В очереди на выезд в ЕС из Беларуси стоят более 1 тыс. грузовых и 300 легковых авто

В очереди на выезд в ЕС стоят более 1090 грузовых и 300 легковых авто. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

"Очереди грузовиков сохраняются на всех направлениях в ЕС. Самый загруженный маршрут проходит через литовский пункт пропуска Мядининкай (Каменный Лог). За прошедшие сутки его контрольные службы оформили 12% грузовиков от нормы. Через пункты пропуска Патерниеки (Григоровщина) и Кукурыки (Козловичи) в ЕС проследовало 66% и 75% фур соответственно", - говорится в сообщении.

Наибольшая очередь легкового транспорта фиксируется перед польским погранпереходом Тересполь (Брест). Его сотрудники приняли на свою территорию 37% транспорта от нормы. Автомобили ожидают въезда в ЕС перед литовскими пунктами пропуска Лаворишкес (Котловка), Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони).

Ранее по теме


<Октябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Ноябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование