Польша подписала с Lockheed Martin соглашение о закупке вертолетов Apache

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак во время визита в США подписал соглашение с американским оружейным концерном Lockheed Martin на закупку вертолетов Apache для польской армии, сообщает PAP.

Соглашение между Польшей и Lockheed Martin предусматривает закупку вертолетов Apache, а также создание центра их обслуживания на базе завода WZL-1 в польском городе Быдгощ на севере страны.

"Вскоре Польша будет иметь 96 Apache. Это будет самый большой парк этих вертолетов за пределами США", – сказал Блащак во время подписания соглашения на заводе Boeing вблизи города Феникс, штат Аризона, где производятся вертолеты.

Поставки первых Apache Войску Польскому ожидаются уже в 2024 году.