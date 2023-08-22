Госдеп США одобрил продажу Польше боевых вертолетов AH-64 Apache за $12 млрд

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Польше ударных вертолетов AH-64 Apache на сумму в $12 млрд, сообщают в понедельник западные СМИ со ссылкой на Пентагон.

В Минобороны США добавили, что потенциальная сделка включает поставки Варшаве сопутствующего оборудования для этой техники, передает Интерфакс.

В июле польский министр национальной обороны Мариуш Блащак заявил, что Варшава закупит у Вашингтона 96 вертолетов AH-64 с целью укрепить восточную границу.

Ранее Блащак сообщал, что польских пилотов начнут обучать управлению американскими вертолетами в начале августа, а затем "эти первые восемь Apache поступят в польскую армию".

Boeing AH-64 Apache - основные ударные вертолеты армии США, используемые с 1980-х годов.