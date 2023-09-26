Последнее обновление: 26.09.2023 09:37

Глава Пентагона: ЧВК "Вагнер" сохраняет значительное присутствие в Африке

США не фиксировали вывода значительного количества сил группы "Вагнера" из африканских стран после смерти ее главаря Евгения Пригожина в прошлом месяце.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

"Вагнер все еще имеет значительное присутствие на континенте", – сказал Остин, который прибыл с визитом в Джибути.

По его словам, за более чем месяц, прошедший после гибели Пригожина, США до сих пор не увидели "решительных изменений" в отношениях Вагнера с Кремлем или признаков того, что Москва взяла на себя операции группировки по всей Африке.

"Я думаю, что в будущем вы увидите определенную конкуренцию в их рядах за то, кто станет следующим лидером. Я думаю, что вы также увидите, что российское правительство может попытаться либо заменить "Вагнер" каким-то другим элементом, либо использовать российские войска для поддержки усилий на континенте", – добавил глава Пентагона.

Остин добавил, что силы Вагнера, вероятно, смогут поддерживать свое присутствие в Африке в ближайшем будущем, но им будет трудно делать это в среднесрочной и долгосрочной перспективе без поддержки со стороны Кремля.

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