Великобритания объявила ЧВК «Вагнер» террористической организацией

Правительство Великобритании сообщило, что российская ЧВК «Вагнер» с 15 сентября включена в список террористических организаций.

Соответствующий закон был в среду принят парламентом страны, передает BBC.

«Решение вступает в силу немедленно, и в соответствии с ним, принадлежность к группе Вагнера или ее активная поддержка в Великобритании является уголовным преступлением с тюремным заключением на срок до 14 лет, которое может сочетаться или заменяться »,– сообщает официальный сайт британского правительства.