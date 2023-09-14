ISW: Минобороны РФ едва не сорвало ротацию "Вагнера" в Африке

Министерство обороны России временно сорвало ротацию сил "Группы Вагнера" из Африки на фоне сообщений о продолжающихся усилиях по блокированию операций наемников в Сирии, пишет американский Институт изучения войны (ISW).

Аналитики обратили внимание на сообщение связанного с Кремлем военного блогера, который сообщил о блокировке со стороны Минобороны России ротации сил "Вагнера" из Африки через авиабазу Хмеймим в сирийской Латакии. Из-за противодействия российских военных наемники были вынуждены пойти на переговоры с Минобороны Сирии, чтобы те разрешили воспользоваться авиабазой Тияс в провинции Хомс.

Блогер утверждал, что Минобороны России использовало транспортные средства на взлетно-посадочной полосе, чтобы не дать самолету "Вагнера" приземлиться на авиабазе Тияс 12 сентября, а затем задействовало вертолеты, угрожая сбить самолет "Вагнера".

Для решения этой ситуации сирийское руководство "Вагнера" вышло на прямой контакт с заместителем министра обороны России Юнус-Беком Евкуровым, который в конце концов позволил самолету приземлиться.

"Сообщение о конфликте между российским МО и Вагнером в Сирии предполагает, что элементы группы Вагнера все еще могут иметь сплоченное руководство и что МО глубоко обеспокоено полунезависимостью сирийского контингента Вагнера. Способность "Вагнера" вести переговоры с высокопоставленными чиновниками российского и сирийского МО указывает на то, что "Вагнер", вероятно, сохраняет достаточно сплоченное руководство, чтобы действовать полунезависимо от российского МО", – считают аналитики ISW.

При этом наблюдатели предполагают, что контингент "Вагнера" в Сирии может иметь лучшие боевые возможности, чем его контингенты в африканских государствах. Минобороны РФ также может быть обеспокоено тем, что сирийский контингент "Вагнера" более лоялен к погибшему Пригожину, чем другие подразделения этой группировки.