Премьер Эстонии призвала граничащие с Россией страны к единому торговому эмбарго

Премьер Эстонии Кая Каллас призвала граничащие с Россией страны ввести единое торговое эмбарго в отношении России.

Ежедневно из Эстонии в Россию завозят электронику, заводское оборудование, продукты питания и пластмассы, но, по словам министра иностранных дел Маргуса Цахкна, Эстония не может самостоятельно перекрыть границу, иначе эстонские предприятия пострадают.

Министр добавил, что ограничение торговли следует обсудить с министрами иностранных дел Польши, Литвы, Латвии и Финляндии», сообщает ERR.

По словам Каллас, другие приграничные страны пока не поддержали предложение Эстонии. Она отметила, что ключевой страной в этом вопросе остается Финляндия.