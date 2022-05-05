МИД Эстонии предложил готовить седьмой пакет санкций вслед за шестым

После принятия шестого пакета санкций против России Европейскому союзу следует начать готовить седьмой пакет, заявила министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс.

«Сейчас Евросоюз продемонстрировал исключительное единство при принятии новых санкций. И сейчас, когда мы принимаем шестой санкционный пакет, очень важно, чтобы мы после этого сразу же начали двигаться дальше», — сказала Лийметс, сообщает РБК со ссылкой на эстонский телеканал ERR.

Она уточнила, что новые санкции должны коснуться тех секторов российской экономики, о которых страны — члены ЕС еще не смогли договориться. «Самое важное, чтобы после принятия шестого санкционного пакета мы начали бы движение к седьмому пакету санкций», — подчеркнула глава эстонского МИДа.

По данным Bloomberg, Politico, NBC, The New York Times и других СМИ, шестой пакет санкций будет предусматривать запрет на импорт российской нефти. Кроме того, шестой раунд санкций может предусматривать отключение Сбербанка и некоторых других крупных банков от системы SWIFT, запрет на вещание на территории Евросоюза трех крупных российских госканалов.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель утверждал, что новые санкции затронут лиц, распространяющих «дезинформацию».

Меры должен одобрить Совет ЕС, ближайшие заседания назначены на 10 и 16 мая.