Белорусский рубль снижается к доллару и юаню на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 6 сентября 2023 года белорусский рубль снижается к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 0,97 копейки или 0,3%, до 3,2652 рубля при объеме торгов $1,8млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 0,02 копейки или 0,01%, до 3,3424 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 807,1 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 0,26 копейки или 0,06% до 4,4637 рубля за 10 юаней при объеме торгов 11,1млн. юаней.