Белорусский рубль снижается к доллару и юаню на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 23 августа 2023 года белорусский рубль снижается к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 1,44 копейки или 0,46%, до 3,1642 рубля при объеме торгов $0,2млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 0,04 копейки или 0,01%, до 3,3476 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 98,4 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 3,41 копейки или 0,79% до 4,3480 рубля за 10 юаней при объеме торгов 0,1 млн. юаней.