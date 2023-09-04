В РФ начали собирать автомобиль «Москвич 6»

В столице РФ на бывшем автозаводе Renault запустили сборку автомобиля «Москвич 6». Как и его предшественник, «Москвич 3», новая машина является перелицованной версией китайского авто, на этот раз — Jac A5 Plus.

Производители позиционируют его как авто для частных покупателей, а также для использования в качестве машины такси, каршеринга или служебного автомобиля, сообщила пресс-служба мэрии Москвы.

«Москвич 6» — это седан длиной 4,770 метра, шириной 1,820 метра и высотой 1,492 метра. Объем багажника составляет 540 литров. Модель оборудована бензиновым турбомотором (1,5 литра, 136 лошадиных сил) в паре с автоматической трансмиссией CVT (вариатором) или двигателем GDI (174 лошадиные силы) с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач.

Автомобиль планируют выпускать в трех комплектациях. Базовая включает приборную панель с экраном диагональю 3,5 дюйма, аудиосистему и мультимедиаэкран диагональю 10,4 дюйма, круиз-контроль, систему бесключевого доступа и дистанционного запуска двигателя, камеру заднего вида и датчики парковки. Машина имеет светодиодную оптику, кожаную обивку салона, кондиционер, функцию подогрева передних сидений и так далее. «Москвич 6» оборудован всеми основными системами безопасности.

«Москвич-6» представлен в пяти цветах: черном, белом, сером, красном, синем. Продажи нового городского седана планируется начать в конце октября 2023 года, при этом производитель цену пока не объявил.