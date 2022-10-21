Собянин анонсировал запуск в декабре завода "Москвич"

Мэр Москвы Сергей Собянин на Международном экспортном форуме "Сделано в России-2022" анонсировал запуск в декабре завода "Москвич".

"Автотранспорт серьезно провалился в этом году, но, тем не менее, я надеюсь, при помощи Министерства промышленности в декабре запустим снова завод "Москвич", - сказал Собянин.

Он отметил, что есть желание, чтобы Москва была центром электромобилестроения, для этого есть все компетенции.

Концерн Renault в середине мая передал свой московский завод (ЗАО "Рено Россия", ранее - "Автофрамос") в управление правительству Москвы. Московский автозавод после передачи был переименован в АО "Московский автомобильный завод "Москвич". Власти столицы заявляли о планах наладить на освободившемся автозаводе производство автомобилей под брендом "Москвич" при участии КАМАЗа в подготовке проекта.