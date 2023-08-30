В Беларуси стала известна стоимость единого комбинированного проездного

Постановлением МАРТ № 50 от 18 августа 2023 г. определена стоимость единого комбинированного проездного.

В частности, установлена стоимость городских перевозок пассажиров при условии совмещения таких перевозок с перевозкой пассажиров поездами городских линий в двух следующих комбинациях видов городского транспорта:

автобусами категории М3, или троллейбусами, или трамваями, или электропоездами метрополитена:

на 3 суток – 11,15 рублей;

на 5 суток – 14, 27 рублей;

на 10 суток – 23,64 рублей;

на 30 суток – 66,90 рублей;

автобусами категории М3, троллейбусами, трамваями, электропоездами метрополитена:

на 3 суток – 6,69 рублей;

на 5 суток – 8,47 рублей;

на 10 суток – 14,05 рублей;

на 30 суток – 40,14 рублей.

При определении стоимости городских перевозок пассажиров при условии совмещения таких перевозок с перевозкой пассажиров поездами городских линий также исключен период времени в 20 суток.