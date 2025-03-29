В Беларуси изменили сроки прохождения техосмотра для такси и автобусов

Срок действия разрешений на допуск к участию в дорожном движении, выдаваемых Белтехосмотром для такси, маршруток и автобусов, привязали к году выпуска транспортного средства. Это следует из постановления Министерства транспорта и коммуникаций № 24 от 13 марта 2025 года.

Согласно документу, теперь допуск на шесть месяцев будет выдаваться легковым автомобилям, используемым для коммерческих перевозок пассажиров, если с года выпуска прошло пять и более лет (включая год выпуска).

На такой же срок будут получать документы автобусы и другие транспортные средства, предназначенные и оборудованные для перевозки пассажиров, имеющие более восьми мест для сидения (кроме места водителя), с года выпуска которых прошло два года и более.

Допуск на шесть месяцев также будет предоставляться транспортным средствам, используемым для обучения управлению, если с их года выпуска прошло пять и более лет.

Допуск сроком на один год могут получить легковые автомобили, используемые для коммерческих перевозок пассажиров, с года выпуска которых прошло менее пяти лет, а также автобусы и другие транспортные средства, предназначенные и оборудованные для перевозки пассажиров, с года выпуска которых прошло менее двух лет.

При этом для легковых автомобилей, грузовых машин и прицепов с разрешенной максимальной массой до 3,5 т, квадроциклов, мотоциклов и мопедов, с года выпуска которых прошло менее трех лет, разрешения на допуск к участию в дорожном движении будут выдаваться на три года.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования, за исключением подпункта 1.2 пункта 1, вступающего в силу с 11 апреля 2025 г.