Последнее обновление: 28.08.2023 17:47

Воздушные силы Украины уничтожили 4 запущенные РФ ракеты

Российские войска в ночь на 28 августа атаковали Украину шестью ракетами, сообщили Воздушные силы Украины.

«Четыре крылатые ракеты "Калибр" были выпущены с вражеского фрегата из акватории Черного моря вблизи Феодосии. Также применены две управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов Су-34, которые оккупанты направили в направлении Кривого Рога из воздушного пространства оккупированной Херсонской области. В результате боевой работы уничтожено четыре воздушные цели: две крылатые ракеты "Калибр"; две управляемые авиационные ракеты Х-59", - сообщили в ВС ВСУ.

Как отмечается, есть попадание в гражданский промышленный объект в Полтавской области.

«Россияне нанесли ракетный удар по поселку Гоголево, Миргородского района Полтавской области. В результате взрыва возникло возгорание помещения маслобойни. Известно о гибели двух человек и 5 пострадавших. Люди работали в ночную смену», - сообщил в понедельник глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

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