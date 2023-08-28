Британская разведка: Россия, вероятно, отменит учения "Запад" в этом году

Москва вероятно откажется от очередных учений "Запад" из-за недостатка личного состава и техники, а также опасения критики.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании о войне от 28 августа.

В нем отмечают, что Россия, скорее всего, отменила так называемые совместные стратегические учения "Запад", которые должны были быть итогом годового цикла военных учений. Маневры должны были состояться в сентябре 2023 года.

Разведка напоминает, что в период после 2010 года "совместные стратегические учения" поочередно проходили в разных регионах России, но с 2021 года стали чаще проводиться в западном регионе, демонстрируя, что приоритетом является "противодействие угрозе НАТО".

"Неудачи российских военных в Украине подсветили, что "совместные стратегические учения" имели ограниченную учебную ценность и в значительной степени проводились для зрелища. Скорее всего, Россия отменила "Запад-23" из-за того, что для них доступны слишком мало личного состава и техники. Также есть реалистичная вероятность, что российское руководство опасается внутренней критики за проведение еще одних показательных учений в военное время", – отмечает разведка.