Последнее обновление: 31.07.2023 08:37

РФ запустила ракеты С-300 по Харькову

Минувшей ночью около полуночи военные россияне ударили по Харькову ракетами С-300 с территории Белгородской области РФ, в результате чего ранения получил мужчина, который находился неподалеку от эпицентра взрыва.

«В 12 часов ночи российские оккупанты осуществили запуск по нашему региону ракет типа С-300 с территории Белгородской области», — сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Чубенко отметил, что в Харькове было попадание в складские помещения одного из коммерческих предприятий на территории Новобаварского района. Также в результате попадания произошел пожар на площади 200 м кв, передает УНН.

Кроме того, еще одна ракета попала по территории частного домовладения в поселке Великий Бурлук. Там погибших и травмированных нет.

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