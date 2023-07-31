Последнее обновление: 31.07.2023 14:36

Доллар и юань растут на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 31 июля 2023 года белорусский рубль снижается к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 1,09 копейки, или на 0,36%, до 3,0367 рубля при текущем объёме $1млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Российский рубль снижается на 1,61 копейки, или на 0,48%, до 3,3134 рубля (за 100 российских рублей). Объем торгов достиг 176,6 млн. российских рублей.

Курс юаня растет на 3,42 копейки, или на 0,81%, до 4,2563 рубля за 10 юаней при текущем объёме 6 млн. юаней.

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